В Эстонии поддержали очередной пакет военной помощи Украине

Кабинет правительства Эстонии поддержал инициативу главы министерства обороны страны Ханно Певкура направить Украине новый пакет военной помощи, который включает в себя технику и боеприпасы. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR, передает РИА Новости.

«Новый пакет помощи включает военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и боеприпасы», — отмечается в публикации.

11 ноября Певкур заявил, что Эстония в следующем году передаст Украине очередной пакет военной помощи. Глава Минобороны страны уточнил, что в денежном выражении сумма поддержки украинской стороны составит 0,25% от ВВП Эстонии.

В этот же день министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с эстонским коллегой в Киеве предложил Таллину подключиться к обучению и оснащению украинских военных.

Помимо этого, главы оборонных ведомств двух стран обсудили возможности привлечения дополнительного финансирования для развития ВПК Украины.

Ранее беспилотник попал в дом в Киеве, где живет эстонский посол.