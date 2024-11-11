Глава Минобороны Украины предложил Эстонии оказать помощь ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с эстонским коллегой Ханно Певкуром в Киеве предложил Эстонии подключиться к обучению и оснащению украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал минобороны Украины.

«Особое внимание уделили подготовке наших бригад. Предложил Эстонии приобщиться к их обучению и оснащению по примеру других стран-партнеров», — говорится в сообщении.

Как сообщает украинское оборонное ведомство, также было проведено обсуждение возможности привлечения дополнительного финансирования для развития оборонного производства Украины.

Кроме того, обсуждались различные инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс и дополнительные пакеты военной помощи.

Незадолго до этого верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз снабдил Украину более 980 тысячми боеприпасов и рассчитывает, что до конца текущего года сможет выполнить план по поставке в зону конфликта одного миллиона снарядов.

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