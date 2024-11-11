Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эстония передаст Украине новый пакет военной помощи

Министр Певкур: Эстония в 2025 году передаст Украине новый пакет военной помощи

close
Depositphotos

Эстония передаст Украине очередной пакет военной помощи, он поступит в 2025 году. Об этом сообщил эстонский министр обороны Ханно Певкур в социальной сети X.

«Встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил нашу постоянную военную поддержку Украине. По пути в его офис я также подписал в электронном виде новый пакет военной помощи, включающий одежду, стрелковое оружие и т. д», — написал Певкур.

Глава Минобороны страны уточнил, что в денежном выражении сумма поддержки украинской стороны составит 0,25% от ВВП Эстонии.

11 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с эстонским коллегой в Киеве предложил Таллину подключиться к обучению и оснащению украинских военных.

Помимо этого, главы оборонных ведомств двух стран обсудили возможности привлечения дополнительного финансирования для развития ВПК Украины.

До этого эстонский премьер-министр Кристен Михал заявлял, что поддержка Украины в предстоящие месяцы определит будущее Евросоюза.

Ранее беспилотник попал в дом в Киеве, где живет эстонский посол.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами