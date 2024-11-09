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Беспилотник попал в дом в Киеве, где живет эстонский посол

Глава МИД Эстонии Цахкна: дрон попал в дом в Киеве, где живет эстонский посол

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Margus Tsahkna/X

Беспилотник попал в многоквартирный дом в Киеве, где живет посол Эстонии на Украине Аннели Кольк. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна в соцсети Х.

Это произошло рано утром 7 ноября. «Ей повезло, что она не пострадала», — отметил Цахкна.

По его словам, на Украине никто не будет в безопасности, пока продолжается конфликт.

Он также заявил о необходимости усилить противовоздушную оборону страны для ее защиты.

Утром 7 ноября мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал, что в городе после падения обломков беспилотников произошел пожар в нескольких домах и в бизнес-центре.

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в этот день заявлял о серии взрывов с сильной детонацией в районе аэропорта Жуляны в Киеве.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщала, что эффективность сил ПВО снизилась из-за нехватки военных.

Ранее Зеленский сообщал, что Украина получит от Канады систему ПВО NASAMS.

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