Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают большие проблемы в Курской области по причине того, что там не работает спутниковая связь Starlink компании SpaceX, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву.

«Starlink не работает на Курской территории, потому что Маск ее не включает», — сказал он.

Утром 16 ноября министерство обороны России сообщило, что экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ ударили по бронированной технике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.