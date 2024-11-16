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Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в курском приграничье

МО РФ: вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику и солдат ВСУ в курском приграничье

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Минобороны РФ

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ ударили по бронированной технике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, во время выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики выпустили ракеты по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование.

Позже на передовой наводчик подтвердил уничтожение целей.

Этим же утром координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по железнодорожному узлу в городе Раздельная Одесской области. По словам Лебедева, атака была произведена во время сортировки составов с военными грузами.

Также военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины форсировать реку Оскол на Купянском направлении. Он уточнил, что ВСУ намеревались перейти реку в районе населенного пункта Ковшаровка.

Ранее российские войска поразили военные аэродромы и объекты энергетики Украины.

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