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Российские войска нарушили цепь военных поставок в Одесской области

РИА Новости: по ж/д узлу в Одесской области нанесен удар, нарушена цепь поставок

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Евгений Биятов/РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил агентству РИА Новости, что российские войска нанесли удар по железнодорожному узлу в городе Раздельная Одесской области.

По словам Лебедева, атака была произведена во время сортировки составов с военными грузами.

«Взрыв мощный, чувствовался даже в селах за десять километров от Раздельной. Насколько поврежден железнодорожный узел, будем узнавать», — сказал представитель подполья.

Лебедев отметил, что в результате удара на трое суток оказалась прервана одна из самых больших логистических цепочек из Румынии, выгружаемый во время удара груз был уничтожен.

Утром 15 ноября координатор николаевского подполья заявлял, что российские войска нанесли «мощный удар» по месту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, в результате которого были ликвидированы более 100 военных.

13 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял, что ВС РФ нанесли удар в Сумской области по крупной украинской колонне, которая готовилась атаковать Курскую область. По его словам, колонна была разбита ударом ракетного комплекса «Искандер». Утверждается, что ВСУ потеряли несколько десятков бойцов, а также технику, в том числе боевые бронемашины, бронетранспортеры.

Ранее российские войска поразили военные аэродромы и объекты энергетики Украины.

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