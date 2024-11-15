В подполье заявили о «мощном ударе» по месту дислокации ВСУ в Сумской области

Российские войска нанесли «мощный удар» по месту дислокации Вооруженных сил Украины в Сумской области, в результате которого могли погибнуть более 100 военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.

Он рассказал, что «прилет» был зафиксирован вечером 14 ноября в Хотенском районе Сумской области.

«Прилетело в пункт временной дислокации села Писаревка <...> В общей сложности, пока считается, что погибших более сотни», — сказал Лебедев.

По его данным, в этом расположении находились несколько десятков иностранных наемников.

13 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял, что ВС РФ нанесли удар в Сумской области по крупной украинской колонне, которая готовилась атаковать Курскую область. По его словам, колонна была разбита ударом ракетного комплекса «Искандер». Утверждается, что ВСУ потеряли несколько десятков бойцов, а также технику, в том числе боевые бронемашины, бронетранспортеры.

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