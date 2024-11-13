Крупная колонна ВСУ, готовящаяся атаковать Курскую область, уничтожена в Сумской области

Крупная колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовящаяся атаковать Курскую область РФ, уничтожена российскими военными в Сумской области Украины. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, колонна была разбита ударом ракетного комплекса «Искандер».

Рогов уточнил, что в колонне шли подразделения 47-й, более известной как «Магура», и 82-й бригад ВСУ, которые активно участвовали в попытке контрнаступления в Запорожской области летом 2023 года.

Украинские бригады готовились к переброске в Курскую область. ВСУ потеряли несколько десятков бойцов, также технику, в том числе боевые бронемашины, бронетранспортеры, рассказал общественник.

До этого сообщалось, что объекты критической инфраструктуры Шосткинского района Сумской области попали под удар беспилотных летательных аппаратов типа «Шахед», что привело к отключению отопления в городе Шостка.

Ранее в Британии заявили о применении ВС РФ новых бомб с высокой дальностью поражения.