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Российские войска поразили военные аэродромы и объекты энергетики Украины

МО: ВС России ударили по военным аэродромам и объектам энергетики ВПК Украины

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по военным аэродромам и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что в операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Также российские войска нанесли удар по скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 142 районах.

Несколькими часами ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в пригороде Харькова поразили колонну с военной техникой ВСУ, которая должна была двигаться в сторону Волчанска. По его словам, удар был нанесен фугасной авиабомбой (ФАБ).

Также военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины форсировать реку Оскол на Купянском направлении. Он уточнил, что ВСУ намеревались перейти реку в районе населенного пункта Ковшаровка.

Ранее Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации для украинских войск в зоне СВО.

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Операция на Украине
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