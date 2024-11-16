Над Брянской областью уничтожены два беспилотника ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале об уничтожении двух беспилотников самолетного типа над регионом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

15 ноября Минобороны РФ сообщало, что около 22:30 над Брянской областью были перехвачены четыре украинских дрона. Незадолго до этого дрон Вооруженных сил Украины атаковал многоквартирный жилой дом в городе Шебекино Белгородской области. Средства противовоздушной обороны также предотвратили налет дронов на Орловскую область, а Курскую область за час атаковали 15 беспилотников украинских войск.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Германия приостановила отправку беспилотников на Украину.