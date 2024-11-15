Германия приостановила отправку БПЛА на Украину из-за развала коалиции

Германия приостановила отправку беспилотников на Украину из-за кризиса, связанного с развалом коалиции в парламенте. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

В публикации говорится о возможных проблемах с поставками и другого оружия в следующем году — речь о помощи на сумму €3 млрд. В текущем году эта сумма составила €8 млрд.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал к согласованию отправки беспилотников до проведения досрочных парламентских выборов, подчеркивая, что «существует абсолютное демократическое большинство, готовое поддержать нашу помощь».

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также выступила за продолжение поставок. Издание отмечает, что в запланированный пакет были включены, в частности, 812 разведывательных дронов компании Quantum.

Несколькими днями ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковалавласти Германии из-за поставок оружия ВСУ. По словам дипломата, Берлин отплатил России «черной неблагодарностью», поскольку этим оружием наносятся удары по тем, кто когда-то помог ФРГ объединиться.

Ранее в Германии заявили, что Украина может перестать существовать при Трампе.