Силы ПВО пресекли атаку БПЛА на Орловскую область

Системы противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Вражеская атака БПЛА на Орловскую область — нашими силами ПВО сбит один беспилотник противника», — говорится в посте чиновника.

Он отметил, что по имеющейся информации, пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят проверку на месте происшествия.

Клычков также призвал жителей сохранять бдительность и соблюдать необходимые меры предосторожности.

На прошлой неделе силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Орловской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее восемь беспилотников было сбито над Орловской областью.