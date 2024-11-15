Над Брянской областью перехвачены четыре дрона ВСУ

Над Брянской областью перехвачены четыре украинских дрона. Об этом сообщает российское Минобороны в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, около 22:30 регион атаковали БПЛА самолетного типа. Они были нейтрализованы дежурными силами ПВО (противовоздушной обороны).

Это не первый регион, который подвергся налету дронов противника вечером 15 ноября. Так, дрон ВСУ атаковал еще один многоквартирный жилой дом в городе Шебекино в Белгородской области. Также средства ПВО предотвратили налет БПЛА на Орловскую область. А Курскую область за час атаковали 15 беспилотников противника.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Германия приостановила отправку БПЛА на Украину.