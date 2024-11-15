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Второй за день многоквартирный дом в Шебекино подвергся атаке БПЛА

Гладков: в жилом доме в Шебекино после атаки дрона ВСУ оказались выбиты окна

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Телеграм-канал Настоящий Гладков

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал еще один многоквартирный жилой дом в городе Шебекино, который находится в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали для удара FPV-дрон. Из-за их действий в здании оказались выбиты окна.

«В результате еще двух атак беспилотников повреждены жилой дом, надворная постройка и кровля складского помещения на одном из предприятий», — добавил глава российского субъекта.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Днем 15 ноября один из многоквартирных жилых домов в Шебекино подвергся атаке сразу двух украинских БПЛА. У здания оказалось повреждено остекление, при этом никаких данных о пострадавших не поступало.

Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что оба дрона влетели в одну и ту же квартиру. После детонации летательных аппаратов в помещении начался пожар, но сотрудники экстренных служб уже потушили огонь.

Ранее россиянам рассказали, почему добровольческий отряд «Барс-Белгород» не занимается ликвидацией дронов ВСУ.

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