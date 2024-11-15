Курскую область за час атаковали 15 украинских БПЛА

ВСУ попытались атаковать территорию Курской области 15 беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, украинские дроны осуществили налет на регион с 20:00 до 21:00. Они были ликвидированы дежурными силами ПВО (противовоздушной обороны).

Курский губернатор Алексей Смирнов написал, что ВС РФ уничтожили украинскую ракету и 13 БПЛА самолетного типа в небе над областью. Он отметил, что в регионе продолжает действовать угроза атаки беспилотников, и призвал местных жителей, обнаруживших обломки дронов, не приближаться к ним, а сообщать об опасной находке по телефону 112.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский военный сообщил о сбросе ВСУ боеприпасов с газом в Курской области.