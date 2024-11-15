В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие. Силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в боевой готовности.

13 ноября Гусев заявил, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и подавили несколько беспилотников над территорией Воронежской области.

В ночь на 13 ноября на всей территории Воронежской области объявляли опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями.

Утром 13 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что системы ПВО сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией региона. По его словам, украинские войска при ударе применили дроны самолетного типа. Их уничтожением была пресечена попытка совершить террористическую атаку, отметил глава области.

Ранее средства ПВО пресекли ряд атак по объектам на территории России.