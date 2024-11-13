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Над Брянской областью сбили пять беспилотников ВСУ

Богомаз: системы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над Брянской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, украинские войска при ударе применили беспилотники самолетного типа. Их уничтожением была пресечена попытка совершить террористическую атаку, отметил Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор Брянской области.

Богомаз поблагодарил российские войска за защиту территории страны.

Накануне вечером над территорией России уничтожили три украинских беспилотника. По данным Минобороны, с 20:10 до 21:50 дежурные средства ПВО сбили беспилотные летательные аппараты самолетного типа, пытавшиеся нанести удары по Брянской и Курской областям. Над Брянской областью сбиты два дрона, над Курской — один.

Ранее в Запорожской области беспилотники атаковали высоковольтный трансформатор.

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