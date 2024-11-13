Над Брянской областью сбили пять беспилотников ВСУ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, украинские войска при ударе применили беспилотники самолетного типа. Их уничтожением была пресечена попытка совершить террористическую атаку, отметил Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор Брянской области.
Богомаз поблагодарил российские войска за защиту территории страны.
Накануне вечером над территорией России уничтожили три украинских беспилотника. По данным Минобороны, с 20:10 до 21:50 дежурные средства ПВО сбили беспилотные летательные аппараты самолетного типа, пытавшиеся нанести удары по Брянской и Курской областям. Над Брянской областью сбиты два дрона, над Курской — один.
Ранее в Запорожской области беспилотники атаковали высоковольтный трансформатор.