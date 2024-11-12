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Средства ПВО пресекли ряд атак по объектам на территории России

Минобороны: 13 дронов уничтожили над Брянской и Белгородской областями

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские военные пресекли ряд атак украинской стороны над двумя регионами России, заявили в vинистерстве обороны. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что атаки происходили в промежутке с 17:30 до 20:00 мск.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 беспилотников над Брянской областью. Еще два дрона были уничтожены над Белгородской областью.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, почему отряд «Барс-Белгород» не сбивает украинские беспилотники над Шебекино.

По словам губернатора, без ущерба сбить несущий боевой заряд беспилотник вблизи жилых домов практически невозможно — всегда существует риск, что от взрыва пострадают люди.

Также губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что в результате атаки четырех дронов Вооруженных сил Украины на село Воронок в Брянской области пострадала одна женщина, также повреждены три дома и автомобиль.

Ранее в России резко выросла стоимость страховки от прилета дрона.

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