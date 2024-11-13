Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и подавили несколько беспилотников над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В пригороде Воронежа при падении обломков незначительно повреждено непроизводственное здание предприятия», — написал глава региона.

В ночь на 13 ноября на всей территории Воронежской области объявляли опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями.

Утром 13 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что системы ПВО сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией региона. По его словам, украинские войска при ударе применили дроны самолетного типа. Их уничтожением была пресечена попытка совершить террористическую атаку, отметил глава области.

Ранее средства ПВО пресекли ряд атак по объектам на территории России.