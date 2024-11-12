В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на всей территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями. По словам главы региона, силы противовоздушной обороны (ПВО) наготове.

11 ноября Гусев сообщил, что за утро в регионе сбили пять беспилотников. По его словам, при падении обломков одного сбитого дрона в Воронеже незначительные повреждения получило здание промышленного предприятия. Возгорания не произошло.

Утром 10 ноября Вооруженные силы Украины попытались атаковать Московский регион рекордным количеством дронов. Средства ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на столицу. По информации Telegram-канала Mash, пассажирский самолет, готовившийся к посадке в аэропорту Шереметьево, чуть не столкнулся с дроном. Всего над регионами России сбили 70 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.