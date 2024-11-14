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В Сирии заявили об израильском ударе по району города Эль-Кусейр

SANA: армия Израиля ударила по району Эль-Кусейр близ границы с Ливаном

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Omar Sanadiki/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по району города Эль-Кусейр в Сирии, находящегося в провинции Хомс недалеко от границы с Ливаном. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

По предварительной информации, целью нападения стал один из местных мостов.

14 ноября SANA сообщило, что израильская боевая авиация атаковала район Маззе в центре столицы Сирии Дамаска. По данным агентства, еще один удар авиация Израиля нанесла по жилому дому в районе Кудсея в Дамаске.

12 ноября Россия, Иран и Турция осудили военные удары Израиля в Сирии, назвав их нарушением международного права. Это следует из совместного заявления трех стран по итогам 22-й международной встречи в астанинском формате.

9 ноября сообщалось, что израильские ВВС ударили по военным предприятиям к юго-востоку от сирийского города Алеппо. По информации телеканала Al Hadath, взрывы произошли в промышленной зоне Эс-Сафира.

Ранее Сирия обвинила Израиль в эскалации на Ближнем Востоке.

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