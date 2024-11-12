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Россия, Иран и Турция осудили военные удары Израиля в Сирии

РФ, Иран и Турция назвали удары Израиля в Сирии нарушением международного права

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Dylan Martinez/Reuters

Россия, Иран и Турция осудили военные удары Израиля в Сирии, назвав их нарушением международного права. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление по итогам 22-й международной встречи в астанинском формате.

«Сочли эти действия нарушающими международное право, международное гуманитарное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии, признали их дестабилизирующими и усугубляющими напряженность в регионе и призвали к прекращению этих атак», — говорится в документе.

В совместном заявлении Россия, Иран и Турция также заявили, что на ситуацию в Сирии негативно влияет эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

Страны договорились провести следующий раунд переговоров в первой половине 2025 года.

9 ноября израильские ВВС ударили по военным предприятиям к юго-востоку от сирийского города Алеппо. По данным телеканала Al Hadath, взрывы произошли в промышленной зоне Эс-Сафира.

Ранее бойцы ЦАХАЛ захватили сирийского разведчика по подозрению в работе на Иран.

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