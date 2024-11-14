Авиация Израиля нанесла удары по центру Дамаска

Израильская боевая авиация, по предварительным данным, атаковала район Маззе в центре столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА.

«Причина взрывов в районе Маззе — атака враждебного Израиля с воздуха», — говорится в сообщении.

По данным издания, еще один удар авиация Израиля нанесла по жилому дому в районе Кудсея в Дамаске.

До этого сообщалось, что Израиль атаковал юго-восточные окраины Дамаска, ракеты были выпущены со стороны оккупированных Голанских высот. Пострадали десятки мирных жителей. В ходе авиаударов были ликвидированы бойцы шиитских формирований «Хезболлы», воюющие на стороне сирийской армии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Жестокий конфликт в регионе продолжается больше года, в его орбиту постепенно вовлекаются соседние страны.

Ранее три страны осудили военные удары Израиля в Сирии.