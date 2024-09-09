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Сирия обвинила Израиль в эскалации на Ближнем Востоке

МИД Сирии обвинил Израиль в эскалации конфликта на Ближнем Востоке

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Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Израиль провоцирует эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении МИД Сирии, передает агентство SANA.

«Настойчивые атаки, совершаемые израильскими оккупационными властями на сирийские территории и другие страны региона… указывают на стремление (Израиля. – прим. ред.) к дальнейшей эскалации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что израильская сторона занимается «массовым истреблением палестинцев» в секторе Газа. Кроме того, сирийское внешнеполитическое ведомство возложило ответственность за развитие конфликта на США, а также другие страны Запада.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны, Россия работает над тем, чтобы не допустить этого.

Ранее Нетаньяху заявил, что ХАМАС отвергло все предложения по прекращению огня.

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