ВСУ атаковали Энергодар в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии Энергодар — город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Нацисты наносят по городу... серию артиллерийских ударов. Под огнем боевиков береговая линия», — написал он.

По словам Рогова, произошло не менее пяти прилетов. Он призвал местных жителей не выходить из укрытий.

13 ноября глава Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил, что как минимум восемь взрывов зафиксировали в городе во время обстрела со стороны украинских войск. В результате атаки ВСУ пострадал один мирный житель, его спасти не удалось.

До этого глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС остается в зоне риска из-за продолжения боевых действий и атак беспилотников.

Ранее в Запорожской области рассказали об акции ВСУ в окрестностях Энергодара.