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Глава МАГАТЭ заявил, что Запорожская АЭС остается в зоне риска

Глава МАГАТЭ Гросси: Запорожская АЭС остается в зоне риска из-за атак БПЛА

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится в зоне риска из-за продолжения боевых действий и атак беспилотников. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью газете La Stampa.

По словам главы МАГАТЭ, АЭС находится в горячей точке линии боевых действий. Гросси добавил, что присутствует мнение о том, что ситуация стабилизировалась, но это не так. В районе нахождения атомной электростанции все еще идут боевые столкновения и прилетают беспилотники, поэтому в районе сохраняется высокий уровень опасности.

Он добавил, что сотрудничество по обеспечению безопасности объекта должно сохраняться. Гросси проводит переговоры с российскими и украинскими представителями для обеспечения сохранности АЭС.

До этого глава МАГАТЭ отреагировал на ликвидацию Украиной сотрудника Запорожской АЭС. По его словам, нападения на работников и угрозы в их адрес являются недопустимыми. Он добавил, что такие действия противоречат принципам всеобщей ядерной безопасности.

4 октября в Энергодаре подорвали автомобиль начальника охраны ЗАЭС Андрея Короткого, когда он находился внутри. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. ГУР минобороны Украины взяло на себя ответственность за взрыв.

Ранее директор Запорожской АЭС назвал терактом убийство сотрудника станции.

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