В администрации Энергодара рассказали о последствиях атаки ВСУ

Как минимум восемь взрывов зафиксировали в городе Энергодаре, расположенном в Запорожской области, во время обстрела со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава населенного пункта Эдуард Сеновоз.

По его словам, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал один мирный житель. Его спасти не удалось.

«ВСУ нанесли серию ударов по городу <...> Два [взрыва были зафиксированы] в центре города, в районе улицы Советской», — уточнил Сеновоз.

Днем 13 ноября администрация Энергодара заявила, что украинские войска начали обстреливать населенный пункт. На этом фоне власти призвали граждан оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу.

Позже ситуацию прокомментировал председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Он рассказал, что в Энергодаре произошли не менее трех взрывов. Иные подробности о ситуации в городе в тот момент не уточнялись.

Энергодар является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он расположен на левом берегу реки Днепр, на побережье Каховского водохранилища.

Ранее девять сел в Запорожской области оказались обесточены из-за атаки со стороны ВСУ.