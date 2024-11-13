Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В администрации Энергодара рассказали о последствиях атаки ВСУ

Глава Энергодара Сеновоз: в городе после атаки ВСУ не спасли одного жителя

close
РИА «Новости»

Как минимум восемь взрывов зафиксировали в городе Энергодаре, расположенном в Запорожской области, во время обстрела со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава населенного пункта Эдуард Сеновоз.

По его словам, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал один мирный житель. Его спасти не удалось.

«ВСУ нанесли серию ударов по городу <...> Два [взрыва были зафиксированы] в центре города, в районе улицы Советской», — уточнил Сеновоз.

Днем 13 ноября администрация Энергодара заявила, что украинские войска начали обстреливать населенный пункт. На этом фоне власти призвали граждан оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу.

Позже ситуацию прокомментировал председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Он рассказал, что в Энергодаре произошли не менее трех взрывов. Иные подробности о ситуации в городе в тот момент не уточнялись.

Энергодар является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он расположен на левом берегу реки Днепр, на побережье Каховского водохранилища.

Ранее девять сел в Запорожской области оказались обесточены из-за атаки со стороны ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами