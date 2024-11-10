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В Запорожской области рассказали об акции ВСУ в окрестностях Энергодара

Воробьев: бойцы украинской армии сожгли тысячу гектаров леса возле Энергодара

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Павел Лисицын/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины в результате целенаправленной акции сожгли порядка 1 тысячи гектаров леса в окрестностях Энергодара — города-спутника Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил исполняющий обязанности министра природы, экологии и недропользования Запорожской области Александр Воробьев в беседе с ТАСС.

«Там (возле Энергодара. — «Газета.Ru») порядка 1 тысячи гектаров лесов сгорело. Это такая целенаправленная акция была, не просто какой-то случайный инцидент. Его (лес. — «Газета.Ru») там при помощи военных средств поджигали», — отметил он.

Выжженные леса планируется восстановить, добавил Воробьев.

8 ноября глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что украинские войска нанесли удары по Энергодару. В результате обстрела без электричества остались жители двух микрорайонов.

6 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что инфраструктуру Энергодара атаковали украинские беспилотники. Дроны также ударили по береговой линии, приближенной к Запорожской атомной электростанции. Произошло не менее пяти взрывов.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что Запорожская АЭС остается в зоне риска.

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