Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что российские истребители пятого поколения Су-57 хорошо показали себя в зоне СВО. Его слова приводит ТАСС.

«Уже в первом боевом применении зарекомендовала себя очень хорошо», — охарактеризовал российскую боевую машину бывший министр обороны.

До этого «Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на поставки истребителя Су-57. Россия впервые представила экспортную версию Су-57 на авиасалоне Airshow China, который проходит в эти дни в китайском Чжухае.

Перед этим генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в преддверии авиасалона Airshow China рассказал об эффективности истребителя Су-57 в условиях работы зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства.

По его словам, истребитель может применять самые современные средства поражения, в том числе малозаметные крылатые ракеты Х-69.

Ранее National Interest сообщил о шоке в НАТО из-за того, что ВКС получают Су-35 и Су-57.