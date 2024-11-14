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Шойгу рассказал о применении Су-57 в зоне СВО

Шойгу заявил, что российские истребители Су-57 хорошо показали себя в зоне СВО

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Tingshu Wang/Reuters

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что российские истребители пятого поколения Су-57 хорошо показали себя в зоне СВО. Его слова приводит ТАСС.

«Уже в первом боевом применении зарекомендовала себя очень хорошо», — охарактеризовал российскую боевую машину бывший министр обороны.

До этого «Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на поставки истребителя Су-57. Россия впервые представила экспортную версию Су-57 на авиасалоне Airshow China, который проходит в эти дни в китайском Чжухае.

Перед этим генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в преддверии авиасалона Airshow China рассказал об эффективности истребителя Су-57 в условиях работы зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства.

По его словам, истребитель может применять самые современные средства поражения, в том числе малозаметные крылатые ракеты Х-69.

Ранее National Interest сообщил о шоке в НАТО из-за того, что ВКС получают Су-35 и Су-57.

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