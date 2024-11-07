В «Ростехе» рассказали об эффективности Су-57 против работы ЗРК Patriot

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в преддверии авиасалона Airshow China в Чжухае рассказал об эффективности истребителя Су-57 в условиях работы зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства. Об этом сообщает ТАСС.

Глава «Ростеха» рассказал, что в Китае будет представлена экспортная версия истребителя Су-57Э. Кроме того, самолет примет участие в летной программе.

«Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T», — поделился Чемезов.

По его словам, истребитель может применять самые современные средства поражения, в том числе малозаметные крылатые ракеты Х-69.

До этого в пресс-службе «Ростеха» сообщали, что российский танк Т-90 в очередной раз продемонстрировал свою сверхнадежность и ремонтопригодность в зоне СВО. Экипаж одного из таких танков рассказал, что боевая машина «пережила» попадание в башню и подрыв на мине, после чего бойцы сумели своими силами отремонтировать танк, и сейчас он продолжает выполнять задачи на фронте.

Ранее Чемезов предложил переименовать Superjet по-русски.