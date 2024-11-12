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National Interest сообщил о шоке в НАТО из-за того, что ВКС получают Су-35 и Су-57

NI: в НАТО шокированы, что ВКС России получают истребители Су-35 и Су-57

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Павел Бедняков/РИА Новости

Американский журнал The National Interest (NI) написал о том, что в НАТО шокированы тем, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получают многофункциональные истребители пятого поколения Су-35С и Су-57.

«НАТО в шоке: Россия получает новые истребители Су-57 и Су-35», — пишет автор Питер Сучиу.

Он отметил, что самолеты поставляются в войска, стремясь усилить их военно-воздушную мощь, «несмотря на санкции и производственные ограничения».

Накануне госкорпорация «Ростех» сообщила, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала российской армии партию истребителей пятого поколения Су-57 и Су-35С. По данным ОАК, истребители прошли полный цикл заводских испытаний и совершили перелет на аэродром базирования. До конца текущего года в Воздушно-космические силы (ВКС) будут поставлены очередные партии этих самолетов. Они находятся на разных этапах производства.

Ранее сообщалось, что Россия впервые представит экспортную версию Су-57 в Шанхае.

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