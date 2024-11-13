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Стало известно о первых контрактах на Су-57

«Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на поставки истребителя Су-57

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Максим Блинов/РИА «Новости»

«Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на поставки российского истребителя пятого поколения Су-57 за рубеж. Об этом сообщил глава компании Александр Михеев в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, система ВТС (военно-технического сотрудничества) должна выводить на рынок новые образцы вооружения и военной техники.

Россия впервые представила экспортную версию Су-57 на авиасалоне Airshow China, который проходит в эти дни в китайском Чжухае.

До этого генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в преддверии авиасалона Airshow China рассказал об эффективности истребителя Су-57 в условиях работы зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства.

«Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T», — поделился Чемезов.

Ранее «Ростех» передал ВКС России новую партию истребителей.

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