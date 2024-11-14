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Рогов заявил о выравнивании линии фронта в Запорожской области

Рогов заявил о выравнивании линии фронта у Новодаровки и Ровнополя

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о выравнивании линии фронта у Новодаровки и Ровнополя в Запорожской области. Его слова приводит РИА Новости.

«Практически полностью выровняли участок линии соприкосновения между данными населенными пунктами», — заявил чиновник.

Отмечается, что продвижение ВС РФ на запад от этого участка продолжается.

До этого Рогов заявил, что в Запорожской области ежедневно растет число сдающихся в плен бойцов ВСУ.

Утром 12 ноября Рогов сообщил, что российские военнослужащие нанесли удар по объектам ВСУ в окрестностях подконтрольного украинским властям города Запорожье. Задачу выполнила фронтовая авиация Вооруженных сил РФ.

Он выразил уверенность, что удары наносились при помощи авиационных бомб. На этом фоне в самом населенном пункте раздались звуки взрывов, но точное местоположение пораженных объектов ВСУ председатель комиссии по вопросам суверенитета уточнять не стал.

Ранее в пяти округах Запорожской области из-за атаки ВСУ пропало электричество.

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