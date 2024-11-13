В пяти округах Запорожской области из-за атаки ВСУ пропало электричество

В Запорожской области после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) без электроснабжения остались жители в пяти муниципальных округах. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий на своей странице в Telegram-канале.

«После вчерашней атаки вражеского беспилотника по электроподстанции без электроснабжения остаются абоненты Михайловского, Токмакского, Черниговского, Васильевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов», — заявил он.

По словам губернатора, на данный момент проводится восстановление электроснабжения с помощью переподключения социально значимых объектов к другим линиям.

До этого в Запорожской области беспилотные летательные аппараты украинской армии атаковали высоковольтный трансформатор, свыше 40 тысяч человек остались без электроэнергии.

Накануне стало известно, что украинская армия готовится нанести массированный удар по дамбе на реке Карачекрак в городе Васильевка, который расположен в Запорожской области. По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, цель возможного подрыва — препятствовать будущему наступлению российской армии на город Запорожье.

Ранее Рогов заявил о попытках ВСУ сбить дроны в Запорожье над жилыми кварталами.