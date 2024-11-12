Число бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдаются в плен российским войскам в Запорожской области, растет каждый день. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил председатель комитета по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, сейчас на данном участке наблюдается относительно низкая интенсивность боевых действий. Несмотря на это, количество сдающихся в плен украинских солдат ежедневно «бьет рекорды».

«Запорожцы, как таковые, загнанные ВСУ [на фронт], воевать не хотят, они для бандеровцев москали, генетически неправильные украинцы», — добавил член Общественной палаты РФ.

Утром 12 ноября Рогов сообщил, что российские военнослужащие нанесли удар по объектам ВСУ в окрестностях подконтрольного украинским властям города Запорожье. Задачу выполнила фронтовая авиация Вооруженных сил РФ.

Он выразил уверенность, что удары наносились при помощи авиационных бомб. На этом фоне в самом населенном пункте раздались звуки взрывов, но точное местоположение пораженных объектов ВСУ председатель комиссии по вопросам суверенитета уточнять не стал.

Ранее украинских бойцов заподозрили в подготовке к удару по дамбе в Запорожской области.