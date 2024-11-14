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Рогов заявил, что украинская группировка в Курахово может быть окружена

Рогов заявил, что российские войска могут окружить группировку ВСУ в Курахово

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24 Mechanised brigade/AP

Группировка Вооруженных сил Украины в Курахово может быть окружена российскими войсками. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Над группировкой украинских боевиков в Курахово все явственнее нависает угроза окружения», — сказал он. Свой источник Рогов не назвал.

Инициатива на этом участке фронта, по его словам, находится в руках войск РФ. Российские военные одновременно наступают с трех направлений и берут город «в обхват», добавил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета.

12 ноября журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы России прорвали последнюю линию обороны ВСУ к востоку от города Курахово и продвинулись вглубь на 1,2 км.

По его данным, российские войска контролируют около 15% населенного пункта.

11 ноября стало известно о подрыве Терновской дамбы на Кураховском водохранилище.

Ранее эксперт рассказал, чем подрыв дамбы Кураховского водохранилища выгоден для ВС РФ.

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