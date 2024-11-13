Эксперт рассказал, чем подрыв дамбы Кураховского водохранилища выгоден для ВС РФ

Подрыв Вооруженными силами Украины (ВСУ) Терновской дамбы Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР) с наступлением заморозков и снижением уровня воды в водоеме позволит российским войскам форсировать водную преграду. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, российские военные смогут передвигаться по льду на легкой бронетехнике.

Марочко добавил, что подрыв дамб «не новость», поскольку украинские власти не соблюдают никакие нормы международного гуманитарного права, ввиду необдуманных действий командования ВСУ несут необоснованные потери.

11 ноября военкоры сообщили, что Вооруженные силы Украины подорвали Терновскую дамбу на Кураховском водохранилище в ДНР, чтобы затопить окрестности и замедлить продвижение российских войск. Отмечается, что вода уже начала затапливать окрестные поселки.

Кураховское водохранилище было создано с целью охлаждения Кураховской ТЭС, строительство которой было начато в 1934 году, а первый энергоблок был запущен 6 июля 1941 года. Водохранилище расположено на реке Волчьей, которая является левым притоком реки Самара. Площадь водного зеркала водохранилища составляет – 15,32 квадратных километра.

В настоящее время части и соединения ВС РФ глубоко охватили Курахово с трех сторон, в самом городе уже идут ожесточенные уличные бои. Как будет развиваться обстановка в дальнейшем — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее ТАСС сообщал, что подрывом дамбы ВСУ затопили собственные позиции вблизи Курахова.