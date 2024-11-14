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В Рособоронэкспорте рассказали о планах разобраться с нарушениями в ВТС

Россия будет разбираться с нарушениями в ВТС на межправительственном уровне

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Евгений Биятов/РИА Новости

Нарушения контрактов в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) будут разбираться на межправительственном уровне с участием МИД и Федеральной службы по ВТС России. Об этом рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что ведомство придерживается принципа неукоснительного соблюдения всеми участниками процесса взятых на себя обязательств.

Михеев добавил, что иностранный заказчик предоставляет сертификат конечного пользователя при подписании контрактных документов. В соответствии с этим он обязуется не передавать полученную продукцию третьим странам без официального согласия.

11 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна до конца января проведет обмен старой российской и украинской техники на новое оборудование из США.

В ответ на это в России заявили, что передача техники советского или российского производства без письменного разрешения РФ является незаконной.

Позже Нобоа заявил, что страна не была осведомлена о том, что предполагаемое к передаче в США старое российское оружие затем отправится на Украину.

Ранее власти Эквадора подтвердили, что не будут поставлять российскую военную технику в США.

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