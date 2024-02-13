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В ФСВТС ответили на передачу США оружия РФ из Эквадора Киеву

ФСВТС: передача США оружия РФ из Эквадора Киеву говорит о его качестве

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ФСВТС

Заявления США о том, что они намерены передать Украине российское оружие из Эквадора, показывают, что оно не является «металлоломом». Об этом сообщает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, передает ТАСС.

«Вместе с тем недавние заявления властей США о намерениях передать киевскому режиму российскую военную технику, которую Кито собирается обменять на новое американское оборудование, как раз свидетельствует о том, что данное вооружение «металлоломом» не является», — говорится в сообщении.

До этого посол России в Перу Игорь Романченко заявил РИА Новости, что США не смогли убедить Перу передать Украине советскую технику. По словам Романченко, попытки США убедить Перу «передать Украине российскую и советскую технику в нарушение своих контрактных обязательств ... успеха не имели».

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Эквадора передать США российскую военную технику опрометчиво и принято под серьезным давлением заинтересованных лиц извне.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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