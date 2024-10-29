В Польше назвали условие для передачи Украине истребителей МиГ-29

Польша не сможет передать Украине истребители МиГ-29 без получения гарантий защиты польского воздушного пространства со стороны НАТО. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в эфире радиостанции Radio Zet.

Одним из условий он также назвал своевременное прибытие в Варшаву более современных самолетов.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужны истребители МиГ, которые стоят на вооружении армии Польши. По его словам, указанные истребители отличаются хорошей авионикой. Кроме того, украинские пилоты умеют ими управлять.

До этого в офисе Зеленского сообщали, что Польша может передать Украине не менее 14 истребителей МиГ-29, что составит одну эскадрилью.

Тактический истребитель МиГ-29 ВВС Польши входит в состав 1-й тактической истребительной авиаэскадрильи. Всего на вооружении ВВС страны находятся 44 такие машины, из которых 36 МиГ-29С и восемь МиГ-29УБС.

Ранее в Сербии опровергли информацию о возможной передаче самолетов МиГ-29 Украине.