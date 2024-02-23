Президент Эквадора не знал, что передаваемое США оружие может попасть на Украину

Эквадор не был осведомлен о том, что предполагаемое к передаче в США старое российское оружие затем отправится на Украину. Об этом президент страны Даниэль Нобоа сообщил CNN.

По словам Нобоа, Эквадор не желает быть частью конфликта, поэтому российское оружие не будет отгружено в США. Президент заявил, что ранее не знал о намерениях Соединенных Штатов передать полученное от Эквадора российское вооружение Киеву и был удивлен этим фактом.

11 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна до конца января проведет обмен старой российской и украинской техники на новое оборудование из США.

В ответ на это в России заявили, что передача техники советского или российского производства без письменного разрешения РФ является незаконной.

2 февраля Россельхознадзор потребовал от Эквадора прекратить поставки небезопасных бананов.

16 февраля МИД Эквадора направил в Россию делегацию обсуждать проблему бананов.

22 февраля Россия и Эквадор нашли решение проблемы с поставками бананов.

Ранее власти Эквадора подтвердили, что не будут поставлять российскую военную технику в США.