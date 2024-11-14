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Украина заключила с Норвегией соглашение о военном сотрудничестве

Умеров: Украина и Норвегия заключили соглашение об оборонном сотрудничестве

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Thomas Imo/Global Look Press

Украина заключила соглашение о военном сотрудничестве с Норвегией. Об этом глава украинского минобороны Рустем Умеров сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Умерова, подписантами соглашения выступили минобороны Украины и Агентство оборонных материалов Норвегии (NDMA). Документ «открывает новые возможности для обмена информацией о рынке вооружения, совместных исследованиях и разработках инновационных военных технологий».

Умеров отметил, что для реализации соглашения предполагается создать рабочие группы, в которых норвежские эксперты будут обучать украинских специалистов по разным направлениям.

Схожие соглашения о военном сотрудничестве и безопасности Украина уже заключила с целым рядом западных стран — в частности, с Канадой и с США.

11 ноября сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск намерен сформировать альянс с Великобританией, а также провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы предотвратить «предательство Западом Украины» на фоне избрания Дональда Трампа президентом США.

Ранее Швеция решила передать Украине два корабля береговой охраны и 40 тысяч противогазов.

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