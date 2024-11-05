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Швеция отправит на Украину два корабля и 40 тыс. противогазов

Министр Болен: Швеция отправит на Украину два корабля береговой охраны

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Global Look Press

Власти Швеции передадут Украине два корабля береговой охраны и 40 тысяч противогазов. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

По словам политика, пакет гражданской помощи будет предоставлен на сумму в $9,3 млн. Кроме того, в ходе переговоров Болина с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко было подписано соглашение об углублении сотрудничества в сфере гражданской обороны.

«Сегодня я имел большую честь представить новый пакет гражданской помощи (Украине — прим. ред.), состоящий из 40 тысяч противогазов стоимостью 100 миллионов шведских крон ($9,3 млн), а также морской пакет, состоящий из двух больших кораблей береговой охраны вместе с дополнительным оснащением», — заявил министр.

В октябре Швеция анонсировала выделение нового пакета гуманитарной помощи Украине, размер которого составил 110 млн крон ($10,36 млн). Порядка 30 млн крон ($2,82 млн) от этой суммы будут потрачены на проведение работ по разминированию территорий страны.

Ранее японская компания Prodrone захотела отправить на Украину беспилотники для разминирования территорий.

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