Украина и Канада заключили двустороннее соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал с премьером Канады Джастином Трюдо двустороннее соглашение о безопасности. Информация об этом опубликована в Telegram-канале украинского президента.

«Мы с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой», — говорится в публикации.

Из документа следует, что в 2024 году Канада выделит более 3 млрд канадских долларов ($2,22 млрд) макрофинансовой и оборонной помощи Украине.

Зеленский добавил, что соглашение является важным вкладом в усиление устойчивости Украины.

16 февраля президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. В этот же день Украина и Германия также заключили двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Ранее стало известно, на какой срок Украина и Дания подписали соглашение о безопасности.