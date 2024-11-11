Польша придумала план, как спасти Украину от Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск намерен сформировать альянс с Великобританией, а также провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы предотвратить «предательство Западом Украины» на фоне избрания Дональда Трампа президентом США. Об этом пишет газета The Times.

Как следует из текста, Британия, Польша и Франция рассматриваются как ключевые европейские игроки, которые могут предотвратить сделку администрации Трампа по Украине за спиной Киева.

Премьер Польши Туск полагает, что Европа столкнется с серьезными вызовами на фоне избрания Трампа и его намерения завершить украинский конфликт в ближайшее время, отмечает газета.

«Мы будем очень интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые имеют очень схожие взгляды на геополитическую и трансатлантическую ситуацию и обстановку на Украине. Никто не хочет эскалации конфликта. В то же время никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала; это стало бы фундаментальной угрозой для Польши и польских интересов», — сказал Туск.

Как пишет The Times, желание Варшавы создать альянс в поддержку Украины говорит об опасениях Запада из-за возможного соглашения с Владимиром Путиным, по итогам которого Киев будет принужден к нейтралитету, что принесет победу России.

Ранее в США сделали неутешительное заявление о европейских лидерах.