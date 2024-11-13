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Польша признала, что новая база ПРО США направлена против России

Президент Польши Дуда признал, что база ПРО в Редзиково предназначена против РФ

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Kacper Pempel/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что база противоракетной обороны (ПРО) США в Редзиково направлена против России. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Дуды, открытие базы свидетельствует о безопасности страны как члена НАТО даже «в условиях ведения войны Россией на Украине».

13 ноября в польском Редзиково в 165 км от границы с Россией официально открылась американская база противоракетной обороны (ПРО) Aegis. Ее строительство велось с 2000-х годов.

База состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3). Она предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что открытие базы ПРО НАТО в Польше ведет к принятию мер для обеспечения паритета. Он напомнил, что еще при президенте США Джордже Буше — младшем российский президент Владимир Путин активно вел переговоры, где выражал обеспокоенность Москвы в связи с планами Вашингтона по созданию позиционных районов ПРО в Европе.

Ранее в Швеции заявили о нежелании размещать постоянные базы НАТО.

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