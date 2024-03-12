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В Швеции заявили о нежелании размещать постоянные базы НАТО

Глава МИД Билльстрём: Швеция не хочет размещения постоянных баз НАТО в стране

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Shutterstock

Швеция не хочет размещения постоянных баз НАТО в стране. Об этом заявил глава МИД страны Тобиас Билльстрём турецкому агентству Anadolu.

Он не отрицает, что в Швеции будут действовать объединения НАТО, однако страна не хочет размещать постоянные базы альянса.

Также премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Стокгольм в мирное время не видит необходимости размещать ядерное оружие в стране.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО официально вступил в силу в четверг, 7 марта. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

11 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции, и страна официально стала членом альянса. Представители государства при этом заявили, что не видят в настоящее время необходимости в размещении баз НАТО или ядерного оружия на территории страны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что вступление Швеции делает НАТО сильнее, Швецию — безопаснее, а весь альянс — надежнее.

Ранее в Швеции призвали население запасаться консервами на случай войны с РФ.

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