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В Польше открылась база противоракетной обороны около границы с Россией

База противоракетной обороны Aegis официально открылась на севере Польши

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Kacper Pempel/Reuters

Американская база противоракетной обороны (ПРО) Aegis официально открылась в польском Редзиково в 165 км от границы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польское ТВ.

В церемонии ее открытия принимают участие президент Польши Анджей Дуда, генсек НАТО Марк Рютте и другие высокопоставленные лица.

Данная база состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3). Она предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет.

«База в Редзикове — это вечное присутствие американских войск на территории Польши. Это стратегически для Польши — одно из важнейших событий после 1989 года», — отметил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что открытие базы ПРО НАТО в Польше ведет к принятию мер для обеспечения паритета. Он напомнил, что еще при президенте США Джордже Буше — младшем российский президент Владимир Путин активно вел переговоры, где выражал обеспокоенность Москвы в связи с планами Вашингтона по созданию позиционных районов ПРО в Европе.

Ранее сообщалось, что Польша в течение трех дней установит на границе с Россией первые укрепления.

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