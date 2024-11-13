В Кремле отреагировали на открытие базы противоракетной обороны в Польше

Открытие базы противоракетной обороны (ПРО) НАТО в Польше ведет к принятию мер для обеспечения паритета. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля напомнил, что еще при президенте США Джордже Буше-младшем российский президент Владимир Путин активно вел переговоры, где выражал обеспокоенность Москвы в связи с планами Вашингтона по созданию позиционных районов ПРО в Европе.

По словам Пескова, тогда российская сторона настаивала на том, что утверждения американцев о том, что все эти планы направлены против «иранской эфемерной угрозы», на самом деле являются ложью; эти планы с самого начала верстались как попытка военного сдерживания потенциала России.

«Это подтверждение правоты президента Путина, эти планы продолжают реализовываться, это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. Это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал и, конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета», — подытожил пресс-секретарь российского лидера.

13 ноября в польском Редзиково откроется база противоракетной обороны (ПРО) НАТО — Aegis. В мероприятии примут участие президент Польши Анджей Дуда, вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и представители НАТО.

База Aegis предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что Польша в течение трех дней установит на границе с Россией первые укрепления.